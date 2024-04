Carta ao Leitor: Uma questão de mérito

A economia e os negócios sempre fizeram parte do amplo cardápio de assuntos oferecido por VEJA. Ao completar 55 anos, em 2023, VEJA deu um novo e importante passo nessa direção: iniciou o projeto VEJA NEGÓCIOS, de expansão da cobertura na área. Isso não significa que a semanal e seu site deixarão de retratar os temas econômicos — eles seguirão com a entrega vigorosa e atenta em tempo real e com destaques selecionados para a revista a cada semana. A novidade, desde meados do ano passado, é mais espaço para material jornalístico e em novos meios voltados para retratar o que de mais relevante e interessante está acontecendo nos negócios, nas finanças, na tecnologia, na gestão e mesmo na macroeconomia. Sucessivamente, foram lançados os programas em vídeo VEJA Mercado (diário) e VEJA S/A (semanal), as newsletters Abertura de Mercado e Meio do Dia, e iniciada a edição de cadernos especiais, como o VEJA Energia Verde. No site, houve uma reorganização, e agora uma home exclusiva dentro do portal de VEJA alarga a publicação de notícias e inclui novos articulistas. Os conteúdos são reproduzidos via redes sociais. Eventos são outra frente de atuação, desde o Brazil Economic Forum Zurich, realizado em parceria com o LIDE, na Suíça, em janeiro.

E aqui temos a estreia da revista VEJA NEGÓCIOS. Ela chegará sempre na última semana do mês, em formato digital e em papel. Nas páginas, reportagens sobre a crônica falta de produtividade no Brasil, a invasão dos carros chineses, a inteligência artificial e a robótica no agronegócio, e cenários para a evolução da bolsa de valores, entre outras, dão mostra do que virá. Esta edição traz também a lista das 100 empresas mais influentes do Brasil, outra realização em parceria com o LIDE, destacando o pelotão de elite do mundo corporativo no país. Essas companhias serão premiadas em um evento em São Paulo, no dia 29 de abril.

Contar as melhores histórias e destacar seus protagonistas, feitos, tendências de mudança e avanço, mas também expor disputas, reveses e dilemas na área de negócios e na economia, será o norte desta nova oferta de puro jornalismo — uma tradição de VEJA e da Editora Abril, responsável pelas plataformas. Reforçando um dos princípios da Abril desde sua fundação, o de defesa da livre-iniciativa, VEJA NEGÓCIOS chega com a convicção de que esse é o caminho para o desenvolvimento econômico e social mais pleno que o Brasil merece alcançar.

Publicado em VEJA, abril de 2024, edição VEJA Negócios nº 1