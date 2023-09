Carro usado fica mais caro após efeito de medida do governo

Passado o efeito da medida do governo para baratear o preço dos carros 0km, o preço médio dos veículos seminovos e usados voltou a crescer. Em agosto, o avanço no valor dos automóveis e comerciais leves foi de 3,8%, para 77.578 reais, segundo levantamento da MegaDealer com base nos dados da Auto Avaliar. A pesquisa, que leva em consideração 2.452 concessionárias, de 23 marcas, no Brasil, também mostra que o tempo de giro de estoque subiu para 45 dias, contra 41 em julho.

A recuperação dos preços se deu, sobretudo, na faixa de veículos com mais de três anos de uso, os chamados “carros usados”. O preço médio dos automóveis fabricados entre 2012 e 2015 registrou uma alta de 3,2% em agosto, após um declínio expressivo no mês de julho: de 8,4%. Já entre os automóveis fabricados de 2016 a 2019 o avanço no tíquete médio de agosto foi de 1,6%, contra queda de 5,6% um mês antes.

Enquanto isso, os seminovos, fabricados entre 2020 e 2022, ainda não recuperaram seus valores. Em agosto, esse grupo apresentou queda de 1% no tíquete médio frente a julho. Segundo Fábio Braga, executivo-chefe da MegaDealer, os descontos nos valores dos veículos 0km ainda impactam sobre essa categoria específica. “O impacto dos preços de veículos novos é maior sobre seminovos do que sobre os usados. Essa seria a razão para automóveis com até três anos de uso terem uma performance um pouco pior”, aponta.

Por segmento, o pior desempenho em termos de preço médio foi observado no grupo das picapes, que registrou recuo de 2,2% em agosto ante o mês anterior, com o preço médio avaliado em 135.792 reais. Na sequência está o grupo de sedans compactos (-1,9%), redução de 76.585 reais para 75.114 reais. No grupo composto pelos SUVs, a queda foi de 1,1%, para 106.109 reais.

