Carrefour vai abrir 20 lojas Atacadão por ano após avanço do GPA

O Carrefour anunciou hoje que planeja reforçar os investimentos no modelo de lojas atacarejo no Brasil. Para isso, pretende abrir mais 20 novas lojas do Atacadão por ano a partir de 2018.

De acordo com comunicado ao mercado, cinco hipermercados da bandeira Carrefour serão convertidos em lojas do Atacadão.

O plano do Carrefour de investir em atacarejos é uma tentativa de conter o avanço do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que no ano passado anunciou que vai abrir 20 atacarejos da bandeira Assaí por ano até 2020.

O faturamento líquido do GPA aumentou 8,2% no ano passado, impulsionado pelo desempenho da rede de atacarejo Assaí. A receita líquida do Assaí cresceu 27,8% em 2017, com 20 aberturas no ano, sendo 15 conversões e cinco orgânicas, além da entrada da marca em Minas Gerais e Piauí.

Estudo divulgado pela Nielsen no final de 2017 mostra que as redes de atacarejo ganharam novos consumidores em meio à crise, mas não devem perder vendas com a recuperação econômica. De acordo com estudo, os gastos no atacarejo crescem nos domicílios que já apresentaram alguma recuperação de emprego e renda.