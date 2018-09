Carrefour amplia retirada ‘drive-thru’ de alimentos comprados no site

O Carrefour está ampliando o serviço de retirada no estacionamento de alimentos comprados no site. Com o ‘retire no carro’, o cliente não precisa nem entrar na loja para pegar suas compras. Ele compra no site ou aplicativo e retira no espaço montado do lado externo das lojas.

O serviço funcionava apenas no supermercado de Pinheiros (Av. das das Nações Unidas, 15.187), mas foi implantado agora na unidade de São Bernardo do Campo (Av. Senador Vergueiro, 2.000), no ABC Paulista. A meta é levar para outras lojas da região metropolitana de São Paulo até o fim do ano.

Ao finalizar as compras de itens alimentares no Carrefour.com, o cliente pode optar entre receber os produtos em casa ou agendar a retirada em uma das lojas que conta com o serviço. Para retirar, é necessário informar que irá até a loja na parte da manhã, tarde ou noite. No dia e horário marcado, um funcionário levará as compras até o carro do cliente. O serviço funciona de segunda a sábado, das 08h10 às 22h30.

A possibilidade de comprar no site e retirar na loja é uma das que mais cresce. Além de acabar com o custo de entrega, essa opção permite que o cliente controle a data e horário de retirada.