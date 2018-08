Magazine Luiza testa sistema de retirada de produtos em 2 horas

O Magazine Luiza testa nesta sexta-feira um sistema de entregas de produtos comprados no site e aplicativo no prazo de 2 horas. A retirada poderá ser feita em 61 lojas da rede de 42 cidades. Pelo método atual, a retirada acontece em até 48 horas.

Neste primeiro momento, a entrega em 2 horas se restringe a uma lista de 50 produtos, que vão de smartphones a TVs, passando por vídeo games, travesseiros e liquidificadores.

O prazo inédito de retirada de produtos faz parte da estratégia do Magazine Luiza de se firmar como a empresa com menor tempo de espera para entrega. A rede logística do grupo é formada por 1.700 microtransportadores.

Dentro da estratégia de redução de prazo de entrega, a rede comprou no começo do ano a startup de logística LogBee. O futuro, o plano é retirar o produto na loja física e levar até a casa do cliente por meio da LogBee.

O Magazine Luiza registrou um lucro líquido de 140,7 milhões de reais no segundo trimestre do ano, o melhor resultado trimestral dos últimos cinco anos.

Em seu relatório de resultados, o grupo destacou as medidas adotadas para driblar os efeitos da greve dos caminhoneiros sobre a entrega de produtos.

Pensando nas expectativas dos nossos clientes, aumentamos os prazos de entrega para os novos pedidos; lançamos a campanha ‘Vale a pena esperar’ e oferecemos frete grátis para os clientes que comprassem no período e esperariam um pouco mais pela entrega dos produtos; enviamos milhares de mensagens para os clientes com os novos prazos para os pedidos em rotas de entrega; direcionamos as campanhas de marketing para os produtos com estoque disponível nas lojas.”