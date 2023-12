Câmara pode votar reforma tributária e MP que eleva arrecadação do governo

A Câmara dos Deputados pode votar nesta sexta-feira, 15, dois projetos fundamentais da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que busca caminhos para dar sustentabilidade para a política fiscal do governo Lula. São elas a medida provisória que corrige o impacto de descontos de ICMS na arrecadação federal e a reforma tributária.

A primeira, com efeito mais imediato, é chamada MP das Subvenções e pode engordar em 35 bilhões de reais a arrecadação dos cofres públicos. A MP prevê restringir o uso do benefício tributário em empresas para quando há investimentos — como compra de maquinários — e não operação de custeio do dia a dia do negócio. A MP foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento da Casa e está no plenário da Câmara para a análise. Se aprovada, segue para o Senado.

Já a reforma tributária tem um viés de longo prazo. A medida prevê simplificar a tributação sobre o consumo, substituindo cinco impostos de âmbitos federal, municipal e estadual (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por um sistema de imposto sobre valor agregado (IVA) dual. A proposta, que já passou tanto pela Câmara quanto pelo Senado, voltou para outra análise dos deputados, após alterações feita no Senado. Para ser aprovada, a proposta precisa de 308 votos em dois turnos. Se não houver mais mudanças, o texto vai à promulgação, a ser feita em sessão do Congresso Nacional.

A votação em uma sexta-feira é atípica, ainda mais próxima do recesso parlamentar – em geral, os deputados já até retornaram para suas bases eleitorais a essa altura da semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, manobrou para que a sessão seja feita de forma virtual, isto é, com os parlamentares não necessariamente precisando estar no plenário para a análise dos projetos.

Continua após a publicidade

Nesta semana, Lira e Haddad estiveram reunidos diversas vezes costurando acordos para a aprovação da pauta arrecadatória. Lira, que está próximo do fim de seu mandato à frente da Câmara, tem como objetivo promulgar a reforma tributária ainda em seu mandato no comando da casa. A pauta é histórica e discutida há cerca de 40 anos, desde a redemocratização do país.

Na quarta-feira, Haddad afirmou que trechos que não houverem concordância entre deputados e senadores podem ser retirados do texto que deve ser votado nesta sexta e ficam para análise posterior — com isso, a reforma seria fatiada, algo que ocorreu com a reforma da Previdência, em 2019, uma outra manobra que seria feita por Lira no Congresso para passar o tema. Para ir a promulgação, o texto precisa ter o mérito das propostas aprovadas tanto por deputados quanto por senadores.

As principais discordâncias entre as casas são criação de um imposto adicional sobre bens produzidos em todo o país que disputem mercado com a produção da Zona Franca de Manaus, e a prorrogação de incentivos fiscais para montadoras no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste — ambas feitas no Senado. Os senadores também defendem que a Câmara mantenha a alíquota diferenciada de tributação para os chamados “profissionais liberais” – advogados, arquitetos e médicos, por exemplo. Os deputados negociavam acordo para excluir esse trecho da PEC.

Continua após a publicidade