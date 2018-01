Caixa reabre linha mais barata de financiamento de imóveis

A Caixa Econômica Federal reabriu nesta terça-feira a linha de financiamento habitacional Pró-Cotista, conhecida por oferecer as taxas de juros mais baixas do mercado. Destinada a trabalhadores com conta no FGTS, a linha Pró-Cotista tem taxas de juros que variam de 7,85% (clientes com débito em conta ou conta-salário na Caixa) a 8,85% ao ano.

O orçamento do banco para este ano é de 4 bilhões de reais para essa modalidade de crédito. Em 2017, a linha emprestou 6,1 bilhões de reais.

A linha Pró-Cotista foi fechada antes do fim do primeiro semestre de 2017 por falta de recursos para novos contratos. O banco chegou a fazer um aporte para retomar as contratações, mas os recursos foram insuficientes para dar conta da demanda.

Para se enquadrar na modalidade, os interessados devem comprovar um período mínimo de 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS (não necessariamente consecutivos) ou saldo em conta vinculada de pelo menos 10% do valor de avaliação do imóvel.

Também não podem ser proprietários de imóvel no município (ou região metropolitana) onde moram ou trabalham nem possuir financiamento no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em qualquer parte do país.

O valor máximo financiado é de 950.000 reais para imóveis localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. Para demais localidades, o valor é de 800.000 reais.