FGTS prorroga prazo para pagar parcela atrasada de financiamento

O Conselho Curador do FGTS decidiu prorrogar até dezembro de 2018 a possibilidade de uso do dinheiro do fundo para quitação de até 12 parcelas em atraso do financiamento habitacional. O prazo para uso do saldo do FGTS para esse fim se encerraria neste ano.

Clientes com pagamentos em atraso podem utilizar o saldo da sua conta para o pagamento de até 80% das prestações do financiamento.

Essa opção vale para os clientes com no máximo 12 prestações em atraso. O objetivo da medida é ajudar os clientes a colocar as contas em dia, além de estimular o mercado imobiliário.

Construção

A indústria de materiais de construção vê a possibilidade de voltar a crescer em 2018, após anos seguidos de retração no faturamento em meio à crise econômica nacional. A perspectiva para o ano que vem é de uma oscilação na receita do setor entre 0% e 2%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

O número é composto por uma perspectiva de crescimento de 3% nas vendas no varejo e de um oscilação de -2% a 2% nas vendas para as construtoras.

“Para 2018, esperamos ver a continuação de um bom comportamento nas vendas de materiais no varejo, ainda que possam ser um pouco menores do que neste ano”, estima o presidente da Abramat, Walter Cover. Ele lembra que as vendas para consumidores serão beneficiadas pelo ambiente de inflação baixa e melhora da renda da população. Por outro lado, não haverá recursos extras no bolso das famílias, como aconteceu neste ano com a liberação do saque das contas inativas do FGTS.

(Com Estadão Conteúdo)