Caixa nomeia 4 vice-presidentes para substituir afastados após Lava Jato

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou a nomeação de quatro vice-presidentes da instituição para as áreas de governo, loterias, corporativa e de habitação. As indicações concluem um processo de seleção anunciado em janeiro, após o afastamento de quatro vice-presidentes da Caixa por suspeita de envolvimento em irregularidades investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público em desdobramentos da operação Lava Jato.

O economista João Carlos da Silva será o responsável pela vice-presidência de governo. O também economista João Eduardo de Assis Pacheco assumirá a vice-presidência corporativa.

Roberto Barros Barreto, funcionário de carreira do banco, assumirá a vice-presidência de fundo de governos e loterias. Outro empregado do banco, Jair Luiz Mahl, será o novo vice-presidente de habitação da Caixa.

O pedido de afastamento dos dirigentes foi feito em dezembro do ano passado e assinado pelas forças-tarefa das operações Greenfield, Cui Bono? e Sépsis – as duas últimas derivadas da primeira. O presidente Michel Temer atendeu a recomendação apenas em janeiro deste ano. As operações investigam desvios no FI-FGTS e liberações de crédito para empresas.

Como resultado, a Caixa abriu pela primeira vez um processo de seleção profissional de vice-presidentes. Havia o temor de que as nomeações ficassem paralisadas pela troca de governo. Mas Temer mandou dar seguimento às contratações.

(Com Reuters)