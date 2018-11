Caixa libera R$ 500 milhões para não suspender Minha Casa Minha Vida

A Caixa Econômica Federal anunciou a aprovação de 500 milhões de reais para manter as contratações de novas unidades do Minha Casa Minha Vida na faixa 1,5, voltado para famílias com renda mensal de até 2.600 reais. Na terça-feira 13, o próprio banco havia afirmado que o orçamento para essa modalidade foi esgotado e que o programa seria retomado apenas em 2019. O orçamento total do Minha Casa Minha Vida para 2018 é de 57,4 bilhões de reais.

O dinheiro foi liberado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o presidente da Caixa, Nelson de Souza, “não faltarão recursos para o Minha Casa Minha Vida”.

Na faixa 1,5, os financiamentos são concedidos pelo prazo de trinta anos, a juros de 5%. O governo custeia até 90% do valor do subsídio, enquanto o Tesouro paga os 10% restantes. Somados, os dois, subsidiam imóveis no limite de 47,5 mil reais.