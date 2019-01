Caixa e BB começam a pagar abono salarial do PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira, 15, o abono salarial do PIS a nascidos nos meses de janeiro e fevereiro que possuem conta na instituição. Já o Banco do Brasil faz o pagamento do abono do Pasep a trabalhadores com número final de inscrição 5. Para quem não tem conta nesses bancos, o benefício será pago a partir de quinta-feira, 17.

O valor do abono varia de 84 a 998 reais, dependendo do número de meses trabalhados em 2017, ano-base do calendário de pagamento vigente. Assim, quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, equivalente a um salário mínimo (998 reais). Quem trabalhou por apenas trinta dias recebe o valor mínimo, que é de 1/12 do salário mínimo, e assim sucessivamente.

Para os nascidos em janeiro e fevereiro, a Caixa vai liberar 2,5 bilhões de reais a 3,5 milhões de beneficiários com direito ao PIS. Para quem tem direito ao abono do Pasep, o BB vai disponibilizar 1,7 bilhão de reais para 2 milhões de trabalhadores. O dinheiro pode ser sacado até 28 de junho para todos os beneficiários, independentemente da data de nascimento ou número de inscrição no serviço público. Depois desta data, os recursos são transferidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O abono salarial é pago a trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos que tiveram registro em carteira naquele ano por ao menos trinta dias, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É preciso que seus dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).