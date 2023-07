Caixa começa a distribuir R$ 12,7 bilhões de lucro do FGTS

A Caixa Econômica Federal começa a distribuir os 12,7 bilhões de reais de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta quinta-feira, 27. A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, que foi de 12,8 bilhões de reais.

Ao todo, 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta com saldo em 31 de dezembro de 2022 receberão o crédito. O valor do depósito é proporcional ao saldo existente naquela data. O dinheiro creditado não poderá ser sacado separadamente, isto é, só pode ser movimentado de acordo com as regras do fundo: demissão sem justa causa, saque aniversário, aposentadoria e compra da casa própria são algumas das ocasiões.

A distribuição de lucros do FGTS começou no governo de Michel Temer, em 2017. A medida visa aumentar a rentabilidade das contas dos trabalhadores no Fundo. Mensalmente, as contas são corrigidas pela taxa referencial (TR) mais 3% ao ano, rendendo menos do que a poupança.

Valores

O índice de distribuição é de 0,02461511. Isto é, para saber o valor de recebimento, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em 31 de dezembro de 2022 pelo índice de distribuição. Numa conta com 10 mil reais, o lucro a ser creditado é de 246,15 reais.