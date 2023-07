Caixa celebra acordo de R$ 1,7 bi com Pernambuco para obras de saneamento

A Caixa Econômica Federal firmou nesta quarta-feira, 12, um contrato avaliado em 1,7 bilhão de reais para obras de infraestrutura e saneamento em Pernambuco. O trato foi assinado em evento no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; da presidenta do banco, Maria Rita Serrano, e da governadora do Pernambuco, Raquel Lyra. A operação de crédito é avalizada pela União. O prazo total de financiamento é de 120 meses, com 12 meses de carência.

Os recursos da operação foram obtidos pelo programa Finisa, uma linha de crédito da Caixa destinada ao financiamento de despesas de capital vinculadas a projetos de infraestrutura e saneamento, voltada para o desenvolvimento sustentável dos municípios e para a melhoria da qualidade de vida da população. A ideia é que o montante seja utilizando para gerar melhores condições no acesso à água e ao esgotamento sanitário pernambucano. Haverá ainda fomento à atividade agropecuária, além de agricultura familiar, agroecologia e

produção orgânica. Fora isso, estima-se que seja possível reaparelhar unidades de segurança e ampliar unidades de saúde no estado com o montante.

Na cerimônia, Rita Serrano destacou a importância do contrato. “Com o financiamento, será possível fomentar o desenvolvimento sustentável, melhorar a infraestrutura da região e levar qualidade de vida para a população”, disse ela. “A intenção da Caixa é ser a principal parceira dos estados e municípios”.

A participação de Lula na cerimônia é um gesto simbólico diante das especulações de uma possível troca na condução do banco. A executiva-chefe da instituição financeira viu seu cargo ser colocado à prova com as investidas de políticos do Centrão. Fontes ligadas ao banco dão como certa uma troca no comando da companhia nos próximos dias, com Gilberto Occhi (PP) como provável substituto na presidência.

Continua após a publicidade

Siga