Operação que investiga vazamento da Selic mira banco BTG

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumprem nesta quinta-feira, 3, mandatos de busca e apreensão na sede do banco BTG Pactual, em São Paulo. A ação faz parte da operação “Estrela Cadente”, que investiga vazamentos de resultados da taxa básica de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) entre os anos de 2010 e 2012.

De acordo com o Ministério Público Federal em São Paulo, a investigação apura o fornecimento de informações sigilosas sobre alterações na taxa básica de juros da economia, a Selic, por parte da cúpula do Ministério da Fazenda e do Banco Central, em favor de um fundo de investimento administrado pelo BTG Pactual “que, com elas, teria obtido lucros extraordinários de dezenas de milhões de reais”, informou o órgão.

Ainda segundo o MPF, os vazamentos estariam ” inseridos em contexto de obtenção de vantagens ilícitas mútuas entre banqueiro e agentes públicos do alto escalão do governo federal da época”. O órgão informou operação começou a partir de delação premiada de Antônio Palocci ex-ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil no Governo Dilma.

Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, informação privilegiada e lavagem de dinheiro. O caso está sob segredo de justiça.

Procurado, o BTG Pactual informou em nota que recebeu pedidos de informação do MPF referente à operações realizadas pelo Fundo Bintang FIM. Segundo o banco, o Fundo possuía um único cotista pessoa física, profissional do mercado financeiro que também era o gestor credenciado junto à CVM, “que nunca foi funcionário do BTG Pactual ou teve qualquer vínculo profissional com o Banco ou qualquer de seus sócios”. Ainda segundo a nota, o BTG Pactual afirma que exerceu apenas o papel de administrador do referido fundo, “não tendo qualquer poder de gestão ou participação no mesmo”.