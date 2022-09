Brasil é um dos piores países para se aposentar

O Brasil se tornou um dos piores países para se aposentar, de acordo com o Índice Anual de Aposentadoria Global da Natixis Investment Managers. Dos 44 países avaliados pelo ranking, o Brasil aparece na 43ª posição, à frente apenas da índia. O Índice Global de Aposentadoria Natixis 2021 analisa o estado da segurança da aposentadoria em todo o mundo, considerando inflação, taxas de juros, e dívida pública.

Diversos fatores que abalaram as economias mundiais, como a eclosão da guerra no Leste Europeu, culminaram em fortes altas nos preços de energia, combustíveis, alimentos e moradia, que tornaram o ano de 2022 o pior ano da história para se aposentar, conclui o levantamento.

O Brasil fica de fora da lista dos 25 melhores países em todos os índices avaliados: bem-estar material, saúde, qualidade de vida e finanças para aposentadoria. Neste último, o Brasil chegou perto, ocupando a 26ª posição, mas em razão da elevada taxa de juros que impacta diretamente no cálculo deste item.

O Brasil está entre quatro piores países da América Latina em bem-estar material, que avalia a igualdade de renda. Ao lado de Brasil, aparecem também Colômbia, México e Chile, que possuem pontuação inferior a 50% no tema. No Brasil, a pontuação é ainda pior, inferior a 8%, posicionando o país como o pior em bem-estar. Avaliando isoladamente esse índice, o Brasil passa a ocupar a 44ª posição, sendo o país como a pontuação mais baixa na avaliação de emprego e renda per capita.

No item saúde, o Brasil ocupa a 39ª posição e é o terceiro país com maior número de mortes por Covid-19. “Muitos culparam o líder populista do Brasil, o presidente Bolsonaro, que minimizou os riscos do Covid-19”, aponta o relatório, que também elenca o problema para a precarização do sistema de saúde, que seria subfinanciado.

No item qualidade de vida o país ocupa a 34ª posição e registra uma queda no indicador de felicidade, que avalia fatores ambientais. O país possui a segunda pontuação mais baixa em água e saneamento e a sétima mais baixa em qualidade do ar.