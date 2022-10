Brasil amarga vice-lanterna no ranking do salário mínimo da OCDE

Atualizado em 21 out 2022, 13h53 - Publicado em 21 out 2022, 13h41

Por Luana Zanobia Atualizado em 21 out 2022, 13h53 - Publicado em 21 out 2022, 13h41

O Brasil possui o segundo menor salário mínimo na lista de 31 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Brasil ocupa a 30ª posição do ranking, ficando à frente apenas do México, que ocupa a última colocação.

A pesquisa considera o salário do ano passado, que era de 1.100 reais. Após ajuste pela inflação, o salário subiu neste ano para o valor atual de 1.212 reais, mas essa regra de reajuste pode mudar. O ministro da Economia Paulo Guedes pretende desindexar o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias do índice de inflação. A ideia não é nova, mas ganhou os holofotes por se contrapor ao discurso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal oponente de Jair Bolsonaro (PL), que vem reforçando o compromisso em fazer um aumento real dos salários. “Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser o contrário”, disse Guedes em um evento com empresários na sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC), no Rio de Janeiro, discursando que a mudança da regra pode ser incluída na PEC para tributar lucros e dividendos. Após repercussão negativa às vésperas da eleição, Gudes não negou a proposta de desindexar, mas garante que o “salário mínimo e as aposentadorias serão corrigidas, no mínimo, pelo índice da inflação”.

Os trabalhadores brasileiros recebem um salário mínimo médio de 5,21 dólares por hora trabalhada, enquanto os mexicanos recebem 3,32 dólares por hora. O ranking utiliza o dólar como moeda para o cálculo e os valores são ajustados ela paridade do poder de compra (PPP, na sigla em inglês). Entre os países da América Latina, o Brasil perde para Chile e Colômbia, onde os salários ficam na média de 8 dólares por hora. O Brasil ocupa a posição do segundo pior salário desde 2018 e essa é a pior média do país desde 2016, quando o salário médio foi de 5,18 dólares por hora.

O país com melhor salário é Luxemburgo, com salário médio de 27,7 dólares por hora, seguido de Holanda, com média de 26,2 dólares por hora, e Austrália, de 25,2 dólares por hora. Estados Unidos ocupa a 16ª posição, atrás de Alemanha (5ª), Reino Unido (7ª), França (8ª), Canadá (10ª) e Espanha (13ª).