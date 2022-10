Bolsonaro reedita promessa de 13º em benefício social, como fez em 2018

A nova bala de prata do presidente Jair Bolsonaro (PL) para tentar garantir sua reeleição, visa mirar na desidratação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os mais pobres e também em diminuir uma possível rejeição entre o eleitorado feminino. Bolsonaro prometeu nesta terça-feira, 4, em entrevista no Palácio da Alvorada, conceder 13º salário para mulheres beneficiárias do Auxílio Brasil em 2023. A estratégia reedita uma promessa feita pelo presidente em 2018, na disputa do segundo turno contra o petista Fernando Haddad, o 13º do Bolsa Família, programa criado pelo PT e substituído pelo atual.

Durante os anos de gestão, o governo Bolsonaro pagou o abono natalino do programa social apenas em 2019, ano seguinte de sua eleição. O pagamento foi feito em 2019 por meio de uma Medida Provisória. O texto caducou no Congresso e não houve o envio de uma MP prevendo o pagamento para 2020, ou reserva no projeto de lei orçamentária para aquele ano. Em 2020 e 2021, o governo pagou o Auxílio Emergencial e, em outubro do ano passado, acabou com o Bolsa Família para a criação do Auxílio Brasil — também sem previsão do 13º salário.

A promessa do candidato à reeleição agora é focar o pagamento de um 13º no benefício apenas para as mulheres. “Está acertado (o 13º). Só para as mulheres, 17 milhões, a partir do ao que vem”, disse. “A partir do ano que vem, 13º para o Auxílio Brasil”, afirmou durante entrevista após receber o apoio de Romeu Zema (Novo) reeleito governador em Minas Gerais. A nova promessa vem depois do governo antecipar o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil neste mês.