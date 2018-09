Boa Vista SCPC apura possível vazamento de dados de milhões de brasileiros

A Boa Vista SCPC, empresa de análise de crédito, investiga uma possível invasão de hackers ao seu banco de dados na noite deste domingo. A empresa concentra 350 milhões de dados pessoais e financeiros de brasileiros.

Procurada por VEJA, a Boa Vista não confirmou o ataque, mas disse que está “apurando a origem e extensão do possível incidente”. Ainda de acordo com a empresa, se for o caso, serão adotadas “todas as medidas técnicas e legais pertinentes”.

O ataque, liderado pelo grupo Fatal Error Crew, foi divulgado em um site de compartilhamento de códigos de computador. A mensagem questiona o direito da Boa Vista de possuir os dados pessoais de brasileiros “mesmo que eles não possuam dívidas”.

O grupo ainda diz estar monitorando o banco de dados da empresa há anos. “Vcs não acham errado isso? (sic) Não postamos a informação de nenhum brasileiro pois prezamos pela privacidade, porém sugiro mudarem todas suas senhas logo”.

O Boa Vista SCPC reúne dados como o CPF, e-mail, endereço e histórico financeiro dos brasileiros e comercializa o acesso dessas informações à empresas. Ela é uma empresa de análise de crédito, que concorre com SPC e Serasa.

A mensagem do ataque ainda faz referência ao plano do candidato à Presidência Ciro Gomes de limpar o nome dos brasileiros do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). “Ciro Gomes, só dizer que noix (sic) tira o nome de todo mundo do SPC”.