BMW anuncia recall de mais de 1 milhão de veículos no mundo

A montadora alemã BMW anunciou nesta terça-feira um recall de mais de um milhão de carros em todo o mundo por um problema no sistema de arrefecimento.

O novo recall eleva a 1,6 milhão o total de carros da BMW afetados por este problema, que em casos extremos pode provocar um incêndio no veículo, segundo a empresa.

Na Europa e Coreia do Sul, onde 30 carros pegaram fogo neste ano, 480.000 veículos já foram convocados para o recall.

“No âmbito das verificações adicionais de motores similares, a BMW identificou casos isolados que não estão afetados pelas medidas que já foram adotadas”, afirmou a montadora, antes de ressaltar que “os casos isolados não representam nenhum risco significativo para nossos clientes”.

“A BMW decidiu, no entanto, limitar o risco” com o novo recall.

Em agosto, a empresa alemã pediu desculpas pelos incêndios, atribuídos a um componente defeituoso utilizado para reduzir as emissões dos motores a diesel.

Em setembro, a BMW anunciou um recall no Brasil para instalação de chapa de proteção na bomba de combustível. Em caso de colisão dianteira severa, a válvula de controle do fluxo da bomba poderia quebrar, gerando risco de incêndio e consequente danos físicos e materiais aos ocupantes do carro.