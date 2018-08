Mercedes-Benz convoca recall para a Classe S 560 L

A Mercedes-Benz do Brasil convocou para um recall os proprietários dos modelos Classe S 560 L, fabricados entre outubro e novembro de 2017. Um modelo 2018 custa em torno de 750 mil reais, segundo a tabela Fipe. São sete carros que deverão fazer a verificação das porcas de fixação e, eventualmente, substituição da caixa de pré-fusíveis.

Segundo a montadora, a incorreta instalação do equipamento pode causar incêndios, assim como a perda de determinadas funções de condução e segurança do veículo, tais como operação de motor, cintos de segurança e painel de instrumentos.

Para agendamento e mais informações, a Mercedes disponibiliza o telefone 0800 970 9090 e o site www.mercedes-benz.com.br. Vale lembrar que o prazo é ilimitado para o fazer os reparos nos carros quando convocados em um recall, de acordo com o Procon.

Neste ano, 1,66 milhão de veículos já foram convocados para reparos em 82 campanhas, segundo o Procon. Em junho, 92 mil proprietários do Jeep Renegade tiveram que comparecer em oficinas da Fiat-Chrysler (FCA) para realizar consertos no sistema elétrico. O defeito poderia causar o funcionamento irregular do motor e o seu desligamento inesperado.