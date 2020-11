Black Friday do investimento: corretoras reduzem taxas por novos clientes

O festival de descontos da Black Friday não é exclusivo para o consumo de eletrodomésticos, roupas, sapatos e comidas. Também há boas oportunidades para quem quer ganhar dinheiro. As promoções da data chegaram ao mercado financeiro. Em um ano em que 1,46 milhão de pessoas entraram na bolsa — mais que dobrando o número de investidores –, as corretoras procuram agora atrair as pessoas que guardaram dinheiro durante a pandemia e que estão dispostas a abrir o bolso em busca de boas oportunidades. As ofertas variam de acordo com o perfil do cliente, e vão desde descontos em relatórios exclusivos à redução de taxas para financiamento pessoal, por exemplo. Cerca de 70% dos investidores estão com dinheiro para aplicar nesta Black Friday, de acordo com o canal 1Bilhão Educação Financeira.

A Easynvest, maior corretora digital do país, cortará a 1,29% a taxa mensal para contratação de empréstimos a clientes com mais de 75 mil reais em investimentos sob custódia. O pagamento dos recursos emprestados poderá ser efetuado em boleto, em até 36 meses, e prevê pagamento de empréstimos a partir de mil reais em até 36 meses. Segundo dados do Banco Central divulgados em setembro, a menor taxa média de juros para contratação de empréstimo pessoal foi de 1,3%, referente ao consignado voltado a servidores públicos. “É uma opção muito mais barata a quem quer tomar empréstimos, mantendo uma reserva de emergência, de acordo com seus desejos e necessidades”, afirma Ramon Martinez Neto, head de crédito da corretora, que possui 1,5 milhão de clientes e mais de 23 bilhões em investimentos sob custódia.



A Rico Investimentos oferece durante a chamada Black Week descontos em relatórios exclusivos da corretora e ainda garante aos 10 mil primeiros clientes que aplicarem no tesouro um benefício de três meses gratuitos da Rico+Primeiros Passos, uma plataforma de vídeos, jogos, planilhas que são desenvolvidas para que o cliente evolua no conhecimento dos investimentos. Além disso, alguns lançamentos da corretora, como “Seleções – Estrelas Globais”, “Estrelas da Bolsa” e “Estrelas Ascendentes” estarão com 50% de desconto. A Rico também irá disponibilizar uma assinatura promocional dos relatórios “Você Investidor Global”, “ O Melhor da Bolsa”, “O Melhor da Renda Fixa” e a “Seleção de Fundos”, por apenas um real por mês durante 12 meses. Os clientes que assinarem os conteúdos que estão em promoção ganharão alguns cursos, como o de aprimoramento para o mercado financeiro e o de avaliação de empresas e ações.

Os cliente da Nova Futura Investimentos contam com combos e cursos individuais com descontos de 30% a 90%. Neste período de Black Friday, aqueles que aplicarem 20 mil reais ou mais nos investimentos divulgados durante o dia, vão ganhar uma camiseta da corretora. As aplicações de renda fixa privada, que geralmente tem um valor mínimo entre 5 mil e 10 mil, de acordo com a corretora, estão a partir de 500 reais. Quanto aos fundos de investimentos, existe a possibilidade de aplicar com valor mínimo de 250 reais a 500 reais. “A Black Friday virou uma data comum entre as corretoras. Nesta data, todas buscam um diferencial para levar para seus clientes. Diminuir ou até zerar os spreads na renda fixa, que é a taxa que fica para corretora de comissão. Negociar com os fundos para reduzir o valor mínimo de aplicação, dar descontos em cursos, buscar produtos especiais em operações com opções, ações e até mesmo dar brindes. Nessa Black Friday, a Nova Futura vai fazer todos eles”, afirma Vinicius Fuzikawa, head de marketing da corretora.

Com aporte a partir de mil reais, os clientes da Terra Investimentos poderão diversificar a carteira com taxas diferenciadas e exclusivas da Terra Week, segundo a corretora. Os investidores ainda podem optar pelo Certificado de Depósito Bancário Prefixado (CDB Prefixado), com rentabilidade em 10% ao ano para o prazo de 7 anos. Os CDBs contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) no valor de até 250 mil por CPF e por emissor.

A entrada recorde de pessoas físicas na bolsa de valores e as condições ofertadas pelas corretoras mostram uma evolução dos investidores brasileiros, que passaram a buscar cada vez mais conhecimento para aplicar seus patrimônios com sabedoria. Nesse sentido, a Black Friday surge como uma oportunidade de gastar não apenas com eletrônico e bens de consumo, mas também para fechar bons investimentos para incrementar a renda num futuro próximo.