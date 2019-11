Black Friday cresce no país e movimenta R$ 3,2 bi em vendas online

As vendas online do varejo brasileiro representaram 3,2 bilhões de reais durante a Black Friday deste ano, na sexta-feira, 29. Os números são referentes a vendas na quinta, 28, e na própria e sexta, segundo dados da Ebit-Nielsen, empresa de mensuração de dados de comércio online no Brasil. O número é 23,6% maior ao registrado no mesmo período do evento em 2018, quando as vendas totalizaram 2,6 bilhões de reais. O tíquete médio teve uma pequena queda de 1,1% frente ao ano passado, quando os consumidores gastaram em média 608 reais, ficando em 602 reais.

“Os números da Black Friday comprovam que o evento já faz parte do calendário de compras do brasileiro, com crescimento ano a ano. Nesta edição, vemos que as pessoas compraram diferentes tipos de produtos, ou seja, a alta não foi puxada apenas pelos mais caros. Do ponto de vista do varejo, observamos players tradicionais ainda mais preparados, com entendimento do que o mercado queria”, destacou a líder de Ebit-Nielsen, Ana Szasz.

Durante a quinta e a sexta-feira, foram registrados 5,33 milhões de pedidos, um aumento de 25% na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando a data mobilizou 4,27 milhões vendas.

Neste período, a empresa identificou que 55% dos pedidos foram feitos a partir de celulares. Na comparação com 2018, a alta foi de 103%.

As promoções online levaram 418 mil brasileiros a comprar pela primeira vez via internet durante esta Black Friday, uma alta de 12% em relação a 2018. A base total de compradores online no Brasil neste ano foi de 2,85 milhões, uma expansão de 18,1% versus a mesma data no ano passado.

Entre as plataformas para a adesão ao varejo online pelos brasileiros, a Ebit-Nielsen destaca que Instagram ultrapassou o Facebook e se tornou a mídia que mais motiva as compras.