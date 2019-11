Vídeo: consumidores trocam socos em Lojas Americanas na Black Friday

Uma confusão generalizada tomou conta de uma unidade das Lojas Americanas no Shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo, nesta sexta-feira, 29, dia em que as lojas oferecem descontos conhecido como Black Friday (veja o vídeo abaixo). A Polícia Militar chegou a ser acionada para controlar a situação. Ninguém foi preso.

No vídeo divulgado nas redes sociais, consumidores atiram produtos uns nos outros e dois homens chegam a trocar socos no interior da loja. Não se sabe o que motivou a algazarra. Depois do ocorrido, começaram a circular fotos de produtos espalhados pelo chão da unidade.

Havia fila na porta do shopping desde a noite desta quinta-feira, 28, um dia antes do início da Black Friday.

As Lojas Americanas oferecem até 80% de desconto na data, mas, até o meio-dia desta sexta-feira, o site Reclame AQUI registrou 148 queixas desde às 11h de quarta-feira, 27, contra a rede. Ao lado da varejista KaBUM, as Lojas Americanas lideram o número de reclamações no site.

Até às 14h desta sexta, a B2W, que detém as Lojas Americanas, liderava o número de reclamações dos consumidores de acordo com o Procon-SP. Dentre todas as reclamações, a empresa concentrava 12,5% das insatisfações manifestadas pelos consumidores ao órgão.