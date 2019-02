Black Friday atrai consumidores desde a madrugada; veja fotos

zoom_out_map 1 /31 Movimentação na rua 25 de Março, região central de São Paulo (SP), durante a Black Friday - 25/11/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com)

As promoções da Black Friday – data de descontos do comércio realizada todo ano na última sexta-feira de novembro – tem atraído consumidores desde a madrugada. Algumas grandes redes, como Casas Bahia e Ponto Frio, ambas pertencentes à Via Varejo, até anteciparam as promoções para esta quinta, na expectativa de faturar mais com a oferta de preços mais atrativos.

Neste ano, a data elevou a intenção dos consumidores de comprar em diferentes categorias de produto, de acordo com levantamento feito pelo Google. A maior avanço ocorre na categoria de moda.

Enquanto na média do ano a intenção de compra de itens de moda atingia 38%, na última semana esse porcentual subiu para 47%, de acordo com a pesquisa. As roupas femininas atingem 55% de intenção de compra, enquanto os sapatos têm 48% e as roupas masculinas, 46%.

A pesquisa entrevistou 400 internautas para cada categoria. Esta semana trouxe um pico no desejo de comprar para todas as categorias, em 27 produtos acompanhados semanalmente pelo Google.

Em produtos de beleza e de esporte, a diferença entre o porcentual de pessoas que queriam comprar na média do ano e as que já desejavam consumir produtos esta semana é de seis pontos porcentuais. Nos itens de esporte, a intenção de compra saiu de 28% para 34%, enquanto em beleza a intenção subiu de 36% para 42%.

Para itens eletrônicos, a média de intenção de compra no ano era de 23% e passou a 27% na última semana. O destaque são os smartphones, que saíram de 23% de intenção de compra para 33%.

Os eletrodomésticos atingiram intenção de compra de 24% nesta semana, saindo de uma média anual de 20%. Já os móveis tiveram porcentual de 25% de intenção de compra – a média anual é ligeiramente menor, de 24%.

(Com Estadão Conteúdo)