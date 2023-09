Black Friday: 60% dos empreendedores online estão otimistas

Seis em cada dez empreendedores estão otimistas com a Black Friday neste ano, data mais importante para o e-commerce. O número de lojistas que vão aderir a algum tipo de promoção também deve aumentar: 93% afirmam que realizarão campanhas neste ano, sendo que somente 53% realizaram em 2022. É o que aponta nova edição da pesquisa “Aquecimento Black Friday 2023” realizada pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais. “É importante que o empreendedor se prepare para obter os melhores resultados, atentando-se à transparência com o consumidor, sem oferecer descontos falsos, e priorizando o bom atendimento e entrega”, diz Marcela Orlandi, gerente sênior de Sucesso do Cliente da Nuvemshop.

O levantamento também mostra que a data é importante no faturamento anual de 64,5% dos pequenos e médios empreendedores online. Para metade deles, o aumento esperado no faturamento de novembro é de até 30% (em comparação a outubro); enquanto apenas 9,6% acreditam que não haverá aumento.

Para competir com as grandes marcas, as PMEs estão apostando na realização de promoções por um período maior do que apenas a última sexta-feira de novembro. Cerca de metade dos pequenos e médios negócios online (49%) realizará promoções durante toda semana; 15% durante duas semanas; e 21,6% em todo mês de novembro.

A pesquisa também indica o período de planejamento e organização dos lojistas para a data: 35% relataram começar as atividades entre um e dois meses antes da Black Friday; e 30,5% se preparam entre um mês e quinze dias antes. Apenas 12% se preparam com mais de dois meses de antecedência.

Continua após a publicidade