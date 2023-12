Bitcoin dispara e bolsa bate renda fixa: veja os melhores investimentos

Em um ano de juros ainda altos, mas finalmente começando a cair, a renda variável esteve nos destaques dos investimentos que tiveram os melhores rendimentos em 2023.

Depois de anos sem muito fôlego desde o início da pandemia, em 2020, o Ibovespa, índice que reúne as maiores e mais tradicionais empresas da bolsa de valores, engatou uma recuperação, subiu 22,3% e teve o quarto melhor rendimento do ano.

À frente dele estão alguns dos outros grandes índices da B3 que também reúnem ações listadas na bolsa de valores. É o caso do Idiv, que acompanha a cotação das maiores pagadores de dividendos e que subiu 26,8%, e do BDRX, que avançou 26,3%. O índice reúne as BDRs, que são papéis negociados na B3 que replicam empresas listadas no exterior, como Amazon, Coca-Cola e Disney.

Todos eles renderam razoavelmente mais do que o CDI, a taxa de juros de referência da renda fixa que segue a Selic e que, embora tenha começado a cair, ainda seguiu generosa até o fim de 2023: no acumulado do ano, sua remuneração foi de quase 13%. A poupança pagou 8,2%. Todos eles renderam mais que a inflação, que deve fechar o ano próxima de 4,5%. A lista completa das rentabilidades pode ser vista ao fim.

Continua após a publicidade

O campeão do ano foi o Bitcoin, que teve uma valorização de 134,7%. A moeda digital conseguiu se recuperar depois de ver sua cotação derreter em 2022 em meio à fuga dos investidores das aplicações de risco, conforme os juros subiam no mundo, e também abalada por uma forte crise de confiança depois de episódios como a quebra da FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo.

O levantamento foi feito por Einar Rivero, diretor da Elos Ayta Consultoria, e leva em consideração as rentabilidades acumuladas até quinta-feira, 28, dia em que aconteceu o último pregão da B3, que não abriu nesta sexta-feira.

Entre os piores desempenhos do ano, estão tradicionais aplicações de segurança para onde os investidores do mundo todo correm em tempos de insegurança, mas dos quais fogem quando o apetite ao risco começa a crescer: o euro, com queda de 3,43% frente ao real, o ouro, que recuou quase 6%, e o dólar, que perdeu 7,9% de seu valor em relação à moeda brasileira.

Continua após a publicidade

A lista inclui ainda o Ifix, índice que reúne os fundos imobiliários da B3, o IMA Geral, que replica os rendimentos dos títulos públicos, e o IHFA, que acompanha o desempenho dos hedge funds, um dos tipos mais diversificados e arrojados de fundos multimercados.

Veja a rentabilidade das principais aplicações em 2023:

Bitcoin: 134,7%

Continua após a publicidade

Idiv (ações): 26,84%

BDRX (ações): 26,33%

Ibovespa (ações): 22,28%

Continua após a publicidade

Small Caps (ações): 17,12%

IFIX (fundos imobiliários): 15,5%

IMA Geral (renda fixa): 14,68%

Continua após a publicidade

CDI (renda fixa): 12,94%

IHFA (hedge funds): 8,94%

Poupança: 8,21%

Inflação (projeção para o IPCA): 4,46%

Euro: -3,43%

Ouro: -5,96%

Dólar: -7,21%