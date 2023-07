Bernard Arnault, segundo mais rico do mundo, perde US$ 11,6 bi em um dia

O francês Bernard Arnault, segundo homem mais rico do mundo, sofreu um revés consideravam em seu patrimônio. O diretor executivo do conglomerado de luxo LVMH teve uma perda de 11,6 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.

O revés aconteceu após a divulgação dos resultados do 2º trimestre do grupo. A LVMH registrou um aumento de 17% nas vendas, em linha com o esperado por analistas. Porém, em grandes mercados como os Estados Unidos, a empresa reportou queda de 1% nas vendas, com a queda pelo apetite dos consumidores por artigos de luxo em couro. Na comparação com o primeiro trimestre, o avanço foi tímido, de apenas 0,81%.

A desaceleração nos EUA afetou particularmente os clientes ambiciosos que gastaram menos em produtos de luxo básicos, disse o diretor financeiro da LVMH, Jean-Jacques Guiony. O resultado, que aponta para uma normalização no consumo dos itens de luxo nos EUA, sem mais o impulso do pós pandemia, azedou o humor dos investidores, tanto que os papéis da companhia recuaram 5% na bolsa de Paris, o que levou a Arnault à casa dos 220,5 bilhões de dólares. O líder da lista, Elon Musk,tem uma fortuna avaliada em 239,1 bilhões de dólares, segundo a Forbes.