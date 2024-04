Bernard Arnault é o homem mais rico do mundo em 2024

Bernard Arnault, dono do conglomerado de luxo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), ficou em primeiro lugar na lista anual de bilionários da revista Forbes. A fortuna dele é estimada em 233 bilhões de dólares, uma alta de 22 bilhões de dólares no ano passado. O cálculo do patrimônio líquido usa o preço das ações e taxas de câmbio do dia 8 de março de 2024.

Pelo segundo ano seguido, o empresário do conglomerado de luxo — que engloba marcas como Loius Vuitton, Tiffany e Sephora — desbancou Elon Musk e Jeff Bezzos. Os magnatas do ramo da tecnologia têm patrimônios de 195 bilhões e 194 bilhões de dólares, respectivamente.

A trajetória do empresário de moda começou e 1984, quando ele adquiriu o grupo Financière Agache, que controlava a marca Christian Dior e a rede de supermercados Le Bon Marché, por 15 milhões de dólares. O dinheiro veio de uma fortuna da família, que tinha negócios no ramo imobiliário na França.

Além de Arnault no topo, a França também tem outro representante — ou melhor, outra representante — com marca expressiva no ranking da Forbes: aFrançoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal ocupa o 15º lugar entre os mais ricos, e é a mulher mais bem colocada. Sua fortuna é estimada em 99,5 bilhões de dólares.

O levantamento da Forbes mostra que há um recorde de bilionários: 2.781 pessoas ao todo, e 141 a mais que no ano passado. O recorde anterior era de 2021, de 2.755 bilionários. “Eles estão mais ricos do que nunca, valendo 14,2 trilhões de dólares no total”, diz a revista. Confira abaixo o top 10 de fortunas de 2024:

Bernard Arnault, CEO da LVMH, com US$ 233 bilhões Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 195 bilhões Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 194 bilhões Mark Zuckerberg, cofundador da Meta, com US$ 177 bilhões Larry Ellison, cofundador da Oracle, com US$ 141 bilhões Warren Buffett, investidor, com US$ 133 bilhões Bill Gates, fundador da Microsoft, com US$ 128 bilhões Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com US$ 121 bilhões Mukesh Ambani, fundador da Reliance Industries, com US$ 116 bilhões Larry Page, cofundador do Google, com US$ 114 bilhões