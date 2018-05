BC surpreende e mantém Selic em 6,5%

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu manter a Selic em 6,5% ao ano. Todo o mercado esperava por um corte de 0,25 ponto porcentual, que levaria a taxa para 6,25% ao ano. A taxa já é a menor desde o início do regime de metas de inflação, em 1999, e a mais baixa de toda a série histórica do BC, iniciada em 1986.

A redução na Selic surpreendeu, pois o próprio órgão do BC sinalizou em março que haveria um novo corte de juro se a inflação continuasse baixa, como vem acontecendo.