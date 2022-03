BC russo prioriza venda de ouro para cidadãos e bloqueia para os bancos

Os russos estão comprando mais ouro para proteger suas economias depois que a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin provocou um colapso da cotação do rublo e que restrições impostas ao governo russo tornaram mais difícil comprar moeda estrangeira ou retirar dinheiro do país.

O aumento do interesse por ouro levou o Banco Central da Rússia a interromper nesta terça-feira, 15, as compras do metal por bancos “para criar condições de atender as demandas das famílias”. Segundo o BC russo, a procura por ouro foi estimulada devido à eliminação de um imposto de 20% sobre as compras de metais.

Na semana passada o maior banco da Rússia, o Sberbank, afirmou que a procura pelo metal quadriplicou. Maior credor do país, o Sberbank disse na semana passada que a demanda por ouro quadruplicou e planeja aumentar o número de escritórios que vendem o metal precioso para “ajudar as pessoas a protegerem suas economias”.

Em períodos de instabilidade e insegurança, é comum que investidores saiam dos ativos de risco em busca dos mais seguros. O metal é considerado dos ativos mais tradicionais para a reserva de valor e foi usado durante muito tempo como lastro para as moedas, por isso, ele sempre foi utilizado como proteção em momentos de estresse econômico. A aceitação quase universal do metal como um ativo o torna equivalente ao câmbio em momentos em que os governos limitam o acesso a outras moedas. A onça troy está cotada a 1.929 dólares nessa terça-feira. Na semana passada, o metal chegou a 2.051 dólares. Do começo do conflito armado para cá, o ouro valorizou-se 7%.

Sanções

O Banco Central Russo perdeu acesso a quase metade de suas reservas em moeda estrangeira foi bloqueado pelos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. O governo ainda pode acessar reservas em ouro e yuan, mas as sanções dificultam o comércio de ouro pelo banco central.

A Rússia impôs uma série de medidas para conter a queda do rublo, incluindo aumentar as taxas de juros para 20%, proibir temporariamente os bancos de vender dinheiro em espécie para cidadãos que ainda não possuem contas em câmbio e limitar as transferências para o exterior.

Ainda assim, a moeda caiu um terço até agora este ano. Nessa terça, um rublo equivale a 106 dólares. Pré-invasão, o rublo estava cotado a 81 dólares.