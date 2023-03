BC libera R$ 6 bi de dinheiro esquecido em bancos; saiba como resgatar

O Banco Central libera hoje a fase de devolução dos bilhões de reais esquecidos em bancos brasileiros. A plataforma de Valores a Receber ficou fora do ar por 10 meses e, agora, vai destinar um valor de 6 bilhões deixados em bancos. A partir das 10h desta terça-feira, 7, as pessoas que fizeram a consulta e foram informadas que têm algum recurso para resgatar podem acessar a plataforma do Banco Central. Quem optar receber por PIX tem prioridade para o dinheiro cair nas contas.

Para solicitar, o cidadão precisa acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Caso haja muita gente tentando acessar simultaneamente o sistema, o BC criou uma fila virtual, como usado habitualmente em sistema de compras de ingressos para show. Ao chegar sua vez, o usuário precisa fazer um login com o gov.br, a conta de serviços do governo federal. É apenas após o login que o usuário consegue descobrir o quanto tem para receber e qual foi o banco em que o dinheiro foi deixado.

Se o sistema indicar a opção “Solicitar por aqui”, será preciso selecionar uma de suas chaves PIX e informar os dados pessoais. Anote o protocolo porque caso o dinheiro não for creditado, esse é o documento indicativo para questionar a instituição bamcária. Se o o sistema não apresentar a possibilidade de informar a chave PIX, entre em contato com o banco pelo telefone ou e-mail informado para acertar a forma de restituição.

Neste ano, o sistema do BC também possibilita que herdeiros saquem valores esquecidos em banco em nome de pessoas já falecidas. O procedimento para o resgate é o mesmo: o herdeiro informa seu CPF e a Senha do Gov.br e na tela seguinte escolhe “Valores de pessoa falecida”. É preciso informar o CPF e a data de nascimento da pessoa que já morreu. Caso haja valores a receber, as informações aparecem nessa tela, junto com e-mails e telefones das instituições para que o herdeiro faça o contato e solicite o resgate. Cada instituição financeira determina a documentação necessária para sacar o dinheiro da pessoa falecida. Vale ressaltar que para solicitar o dinheiro de falecidos é obrigatório ser herdeiro(a), testamentário(a), inventariante ou representante legal.