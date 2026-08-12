Barroso busca abrir caminho para Enter na OAB

Conselheiro da Enter, startup de inteligência artificial voltada ao mercado jurídico, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso tem defendido junto à direção da OAB a contratação da empresa para atender à base de mais de 1,3 milhão de advogados da entidade.

A OAB já conta com uma fornecedora de ferramentas de inteligência artificial, escolhida no ano passado. Nos entendimentos em curso, porém, o argumento é que o contrato atual não prevê exclusividade, o que permitiria à Ordem incorporar também a tecnologia da Enter.

A entrada na OAB daria à startup uma vitrine de enorme escala no mercado jurídico brasileiro. Barroso passou a integrar neste ano o conselho institucional da Enter, ao lado de outros nomes de peso.

Atualização em 17 de agosto, às 11h10: O ex-ministro Barroso enviou uma nota ao Radar Econômico, reproduzida abaixo na íntegra.

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O ex-presidente do STF Luís Roberto Barroso, membro do Advisory Board da Enter, apresentou o CEO e cofundador da empresa, Mateus Costa-Ribeiro, à direção da OAB.

Com passagens por Harvard e Stanford, Mateus apresentou o modelo de atuação da Enter e explicou como a inteligência artificial pode contribuir para o trabalho da advocacia.

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Na ocasião, a Enter ofereceu gratuitamente à Escola Superior de Advocacia um curso de capacitação sobre o uso ético de inteligência artificial, destinado a advogados de todo o Brasil.

A Enter é a primeira empresa da América Latina a se tornar um unicórnio de IA. Por meio de sua tecnologia, apoia departamentos jurídicos de empresas que lidam com centenas de processos por ano, inclusive no enfrentamento à litigância abusiva.

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Durante o encontro, não houve qualquer oferta de venda de produtos ou serviços à OAB.