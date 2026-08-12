ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Barroso busca abrir caminho para Enter na OAB

Ex-ministro do STF, que integra conselho da startup de IA, tem defendido a contratação da empresa pela entidade

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 15h40 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h09
Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF
Luís Roberto Barroso, ex-presidente do STF (Esfera Brasil/Divulgação)
Continua após publicidade
Barroso busca abrir caminho para Enter na OAB Priorizar nos meus resultados Google

Conselheiro da Enter, startup de inteligência artificial voltada ao mercado jurídico, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso tem defendido junto à direção da OAB a contratação da empresa para atender à base de mais de 1,3 milhão de advogados da entidade.

A OAB já conta com uma fornecedora de ferramentas de inteligência artificial, escolhida no ano passado. Nos entendimentos em curso, porém, o argumento é que o contrato atual não prevê exclusividade, o que permitiria à Ordem incorporar também a tecnologia da Enter.

A entrada na OAB daria à startup uma vitrine de enorme escala no mercado jurídico brasileiro. Barroso passou a integrar neste ano o conselho institucional da Enter, ao lado de outros nomes de peso.

Atualização em 17 de agosto, às 11h10: O ex-ministro Barroso enviou uma nota ao Radar Econômico, reproduzida abaixo na íntegra.

Siga
Continua após a publicidade

O ex-presidente do STF Luís Roberto Barroso, membro do Advisory Board da Enter, apresentou o CEO e cofundador da empresa, Mateus Costa-Ribeiro, à direção da OAB.

Com passagens por Harvard e Stanford, Mateus apresentou o modelo de atuação da Enter e explicou como a inteligência artificial pode contribuir para o trabalho da advocacia.

Continua após a publicidade

Na ocasião, a Enter ofereceu gratuitamente à Escola Superior de Advocacia um curso de capacitação sobre o uso ético de inteligência artificial, destinado a advogados de todo o Brasil.

A Enter é a primeira empresa da América Latina a se tornar um unicórnio de IA. Por meio de sua tecnologia, apoia departamentos jurídicos de empresas que lidam com centenas de processos por ano, inclusive no enfrentamento à litigância abusiva.

Continua após a publicidade

Durante o encontro, não houve qualquer oferta de venda de produtos ou serviços à OAB.

Publicidade
TAGS:
Inteligencia Artificial
Luís Roberto Barroso
Negócios
OAB
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).