Bancos deixam de oferecer transferências via DOC a partir desta segunda

Os bancos encerram nesta segunda-feira, 15, a operação de transferências via Documento de Ordem de Crédito, o DOC para pessoas físicas e jurídicas. Os agendamentos da modalidade poderão ser feitos até as 22h desta segunda-feira.

As operações via DOC, criadas em 1985 pelo Banco Central, vão ser aposentadas graças à popularidade do PIX, lançado em novembro de 2020. No DOC, as operações são efetivadas um dia após o recebimento da ordem de transferência pelo banco e têm custo. No PIX, a transferência cai na mesma hora, todos os dias da semana. Além disso, não há custo para pessoas físicas.

No ano passado, de acordo com dados da Febraban, a federação dos bancos, mostram que o DOC foi o sétimo meio de pagamento utilizado pelos clientes. A preferência ficou com o PIX, seguido por cartão de crédito e do cartão de débito, boleto, TED e o cheque. Operação