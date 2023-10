Banco Central adia lançamento do Pix Automático para outubro de 2024

O Banco Central adiou para outubro de 2024 o o lançamento do Pix Automático. Antes, a autarquia havia anunciado que o serviço seria disponibilizado em abril do próximo ano.

A mudança de data foi informada pelo BC nesta quarta-feira, 4, após uma reunião plenária do Fórum Pix, na véspera. A nova modalidade do Pix, o automático, irá viabilizar pagamentos recorrentes mediante autorização prévia do usuário. Entre os débitos automáticos que poderão ser feitos pelo Pix Automático estão contas de energia luz, planos de saúde e taxas de condomínio.

O Banco Central disse que a mudança de data para o lançamento da funcionalidade ocorre “por conta da complexidade do produto, do tempo necessário para o desenvolvimento dos múltiplos atores, do andamento da definição das estratégias comerciais pelas instituições participantes do Pix e de questões organizacionais do BC”.