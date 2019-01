Avianca Brasil cancela três rotas internacionais a partir de São Paulo

A Avianca Brasil vai cancelar três rotas internacionais partindo do aeroporto de Guarulhos. A partir de 31 de março a companhia não vai mais operar voos diretos para Santiago, no Chile, e para Miami e Nova York, nos Estados Unidos. A aérea está em recuperação judicial desde dezembro e tem dívidas na casa dos 500 bilhões de reais.

Em nota, a companhia informou que a decisão foi tomada para “garantir a sustentabilidade do negócio e em manter a excelência do atendimento” e que as outras 26 rotas que opera continuam mantidas. Com os cancelamentos dos voos para o Chile e os Estados Unidos, a Avianca mantém como destino internacional apenas Bogotá, na Colômbia.

Por conta das dívidas, a Avianca corre riscos de perder parte de seus aviões. A empresa de leasing Aircastle quer a retomada de 10 jatos Airbus A320, equivalente a 20% da frota da empresa. Em audiência na última segunda-feira, a Justiça manteve a tutela da aérea por mais duas semanas.

Segundo a empresa, os passageiros que tinham passagens compradas para rotas canceladas para “resolver os casos individualmente”. Quanto as outras rotas, afirmou que seguirá operando normalmente e ressaltou ser a companhia aéra brasileira com menor percentual de voos cancelados no país.