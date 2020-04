Auxílio emergencial: Caixa adianta pagamento de 2ª parcela para dia 23

A Caixa Econômica Federal anunciou que irá antecipar para a próxima quinta-feira, 23, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais. A antecipação vale tanto para aqueles que já estavam previamente no cadastro único quanto aqueles que já se inscreveram. O início destes pagamentos estava agendado para o dia 27 de abril. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 20, pelo banco. Aproximadamente 9,1 milhões terão a antecipação entre esta semana e a próxima.

Os informais que tiverem a liberação do auxílio feita a partir do dia 23, receberão, juntas a primeira e a segunda parcela, totalizando 1.200 reais (ou 2.400 no caso de mães chefes de família). Ao todo, o programa de auxílio emergencial prevê o pagamento de três parcelas, sendo que a terceira deverá ser creditada no fim de maio. A antecipação da segunda parcela não vale para beneficiários do Bolsa Família, que seguem o calendário do programa.

Trabalhadores que estão no CadÚnico mais tiveram o cadastro negado poderão se cadastrar pelo aplicativo para ser feita uma reavaliação se há direito ao benefício ou não.

Os pagamentos da segunda parcela serão escalonados conforme a data de aniversário do beneficiário. Recebem na quinta-feira os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário da antecipação segue até o dia 29 de abril. O pagamento será feito na mesma plataforma em que os beneficiários receberam a primeira parcela: contas da Caixa, contas de outros bancos ou poupança digital da Caixa.

De acordo com a Caixa, o programa do auxílio emergencial já liberou 16,3 bilhões de reais a 24,2 milhões de pessoas até essa segunda-feira, 20.

Confira como ficará o calendário com as alterações:

1. Informais do CadÚnico:

Parcela 1:

– nascidos em janeiro: recebem no dia 14 de abril

– nascidos em fevereiro, março e abril: recebem no dia 15 de abril

– nascidos em maio, junho, julho e agosto: recebem do dia 16 de abril

– nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 17 de abril

– correntistas da Caixa e Banco do Brasil tiveram crédito liberado no dia 9 de abril

Parcela 2:

– nascidos em janeiro, fevereiro: recebem no dia 23 de abril;

– nascidos em março e abril: recebem no dia 24 de abril;

– nascidos em maio e junho: recebem no dia 25 de abril;

– nascidos em julho e agosto: recebem no dia 27 de abril;

– nascidos em setembro e outubro: recebem no dia 28 de abril;

– nascidos em novembro e dezembro: recebem no dia 29 de abril;

Parcela 3:

– nascidos em janeiro, fevereiro e março: recebem no dia 26 de maio;

– nascidos em abril, maio e junho: recebem no dia 27 de maio;

– nascidos em julho, agosto e setembro: recebem no dia 28 de maio;

– nascidos em outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 29 de maio.

2. MEIs, autônomos e informais que preencheram a inscrição no site da Caixa:

Parcela 1: Começaram a receber no dia 17 de abril. O pagamento é liberado 48 horas após a validação do cadastro pela Dataprev.

Parcela 2:

– nascidos em janeiro, fevereiro: recebem no dia 23 de abril;

– nascidos em março e abril: recebem no dia 24 de abril;

– nascidos em maio e junho: recebem no dia 25 de abril;

– nascidos em julho e agosto: recebem no dia 27 de abril;

– nascidos em setembro e outubro: recebem no dia 28 de abril;

– nascidos em novembro e dezembro: recebem no dia 29 de abril;

Caso a liberação seja feita após essa data, o trabalhador receberá, de forma conjunta, as duas primeiras parcelas.

Parcela 3:

– nascidos em janeiro, fevereiro e março: recebem no dia 26 de maio;

– nascidos em abril, maio e junho: recebem no dia 27 de maio;

– nascidos em julho, agosto e setembro: recebem no dia 28 de maio;

– nascidos em outubro, novembro e dezembro: recebem no dia 29 de maio

3. Beneficiários do Bolsa Família

Parcela 1: Será creditada de acordo com o benefício regular, de 16 a 30 de abril

Parcela 2:Será creditada de acordo com o benefício regular, de 18 a 29 de maio

Parcela 3:Será creditada de acordo com o benefício regular, de 17 a 30 de junho.

Saques em dinheiro

Os trabalhadores que receberem pela poupança digital, em primeiro momento, não poderão fazer saque do dinheiro em espécie. Será possível apenas movimentar o dinheiro pelo aplicativo, com transferências, pagamento de boletos e compras online. Os saques serão autorizados no fim do mês, em caixas eletrônicos e casas lotéricas, conforme o cronograma abaixo:

– 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

– 28 de abril – nascidos em março e abril

– 29 de abril – nascidos em maio e junho

– 30 de abril – nascidos julho e agosto

– 04 de maio – nascidos em setembro e outubro

– 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro