Auxílio emergencial tem cartão virtual para compras online

A poupança virtual em que a Caixa Econômica Federal deposita os 600 reais do auxílio emergencial para quem não tem conta em banco, disponibiliza cartão de débito virtual para compras online. O ‘coronavoucher’ terá três parcelas paga a trabalhadores informais de baixa renda que perderam rendimento devido a crise do coronavírus. Segundo a Caixa, cerca de 10 milhões de poupanças digitais foram abertas.

Algumas lojas online como a Americanas, Shoptime, Extra e Casas Bahia anunciam nas paginas iniciais seus sites e aplicativos que é possível pagar as compras com o auxílio emergencial. No site da Americanas, por exemplo, em que há um serviço explicando de como usar o auxílio emergencial. De acordo com o site, a modalidade é aceita para compras de até mil reais por dia e o pagamento deve ser a vista. O auxílio emergencial disponibiliza 600 reais por beneficiário. No caso de mães chefes de família, o pagamento é de 1.200 reais. A Via Varejo, que controla o e-commerce de Casas Bahia e Extra.com informa que há uma seleção de produtos essenciais que poderão ser comprados com o auxílio da Caixa.

A Caixa afirma que o uso do cartão virtual pode ser feito em lojas habilitadas, mas não informou quantas são as lojas conveniadas.

A compra online com o pagamento pelo ‘coronavoucher’ funciona como todas as outras modalidades de pagamento: o cliente seleciona os produtos, informa os dados pessoais e de entrega e, no pagamento, insere o número do cartão virtual gerado pelo banco, data de validade e código de segurança.

O cartão pode ser acessado pelo aplicativo Caixa TEM, usado para movimentar a poupança digital. Além do débito para compras online, o auxílio emergencial pode ser usado para pagar boletos pelo aplicativo e para transferências: limitadas até três para outros bancos e livre para contas da própria Caixa. O saque dos recursos em espécie pode ser feito a partir do dia 27 de abril, conforme calendário.

Nesta segunda-feira, 20, a Caixa paga o auxílio a 6,15 milhões de pessoas. Destas, 4,2 milhões recebem pela poupança digital.

Quem pode receber o auxílio emergencial