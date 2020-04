Coronavírus: Petróleo dos EUA desaba mais de 30% com a falta de demanda

Com a demanda congelada em todo o mundo, devido ao avanço da pandemia do coronavírus, a cotação do petróleo no mercado internacional despencou para uma baixa de mais de 21 anos. Na manhã desta segunda-feira, 20, o petróleo WTI, referência no mercado americano, caía 37%, para 11,54 dólares por barril, sua maior queda intradiária desde pelo menos 1982. As perdas de petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, estavam menores, caindo 6%, para 26,40 dólares por barril.

O preço do petróleo continuou caindo mesmo após a Opep e seus aliados concordarem com o maior corte de produção de todos os tempos, com o objetivo de conter os preços. Os investidores não estão convencidos de que os cortes anunciados possam compensar a queda da demanda pela commodity, já que o coronavírus impede a sociedade de funcionar normalmente.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Outro ponto importante é a incerteza em torno da capacidade do armazenamento dos estoques de petróleo. Há relatos de compradores da região do Texas estarem oferecendo apenas 2 dólares por barril em alguns negócios, aumentando a possibilidade de que os produtores possam estar prestes a pagar para que o produto seja retirado de suas mãos. A China anunciou na sexta-feira, 17, a sua primeira contração econômica em décadas – uma indicação do que está por vir em outras grandes economias que ainda precisam emergir dos bloqueios causados ​​pelo coronavírus.