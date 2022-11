Atos bolsonaristas seguem com interdições em cinco estados

As manifestações de caminhoneiros bolsonaristas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que questionam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderam força neste sexto dia. Porém, ainda há atos pelo país. De acordo com o último balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 9h desta sexta-feira, 4, há interdições em cinco estados, porém sem pontos de bloqueio.

As manifestações acontecem no Amazonas (1), Mato Grosso (7), Mato Grosso do Sul (1) , Pará (4) e Rondônia (2). Ao todo, 954 pontos de manifestações foram desfeitos pela PFR, informa a corporação na manhã desta sexta-feira.

Os atos pró-Bolsonaro começaram a perder força após o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Na terça-feira, quase 48 horas após a derrota, Bolsonaro agradeceu aos apoiadores e pediu que as manifestações não bloqueassem vias e seguissem os “métodos da esquerda”. O presidente e seus aliados, entretanto,precisaram fazer um novo apelo aos apoiadores, pedindo para que fosse respeitado o direito de ir e vir.

As manifestações começaram ainda na noite de domingo, em Santa Catarina, após a oficialização da vitória de Lula no segundo turno. Apoiadores de Bolsonaro fecharam as estradas com reivindicações golpistas, como intervenção militar (chamada de intervenção federal), fechamento do Supremo Tribunal Federal e não aceitação do resultado democrático das urnas