Ata do Copom no foco da Faria Lima, que segue à espera do pacote de Lula

60 bilhões de reais: esse é o tamanho do corte de gastos estimado pelo Itaú para que o governo consiga reconquistar a confiança do mercado financeiro. A novela se arrasta há semanas e deixa o Ibovespa em compasso de espera. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o projeto está fechado, mas ainda não há data oficial para o anúncio.

O presidente Lula terá uma agenda cheia de reuniões ministeriais, com os chefes dos ministérios do Trabalho, Previdência e Desenvolvimento Social.

Enquanto isso, investidores continuam coletando dados sobre a situação das contas públicas e os efeitos sobre a inflação. Nesta terça, o Banco Central divulga a ata da mais recente reunião do Copom. Investidores querem saber qual o peso das despesas do governo na equação da inflação – e qual deve ser a taxa de juros brasileira para levar o IPCA a 3% neste cenário.

Quanto mais alta a Selic, menos dinheiro sobra para a bolsa. O EWZ, que representa o Ibovespa em Nova York, recua 0,58%. Dessa vez, não estamos sozinhos no vermelho. Após uma sequência de recordes, os futuros das bolsas americanas também recuam, assim como os principais índices europeus.

A agenda de indicadores é fraca nos Estados Unidos, o que também ajuda a pausar a subida das ações. O dado mais importante, a inflação oficial, será divulgado na quarta-feira.

Agenda do dia

8h: BC divulga a ata do Copom

9h: IBGE anuncia vendas no varejo de setembro

9h: Diretor do BC Otavio Damaso palestra em evento da Febraban

12h: Diretor do Fed Christopher Waller discursa

12h15: Tom Barkin (Fed/Richmond) discursa

14h: Diretor do BC Renato Dias Gomes palestra em evento da Febraban

16h: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) discursa

19h: Patrick Harker (Fed/Filadélfia) discursa

19h30: Tom Barkin (Fed/Richmond) discursa

Balanços



Antes da abertura: BTG Pactual, Porto Seguro

Após o fechamento: CSN, CSN Mineração, CVC, Eneva, Hapvida, IRB, Raízen, SLC Agrícola, Stone, Banrisul, Jalles Machado

