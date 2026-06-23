Ata do Copom evita sinalizar próximos passos da Selic

O Banco Central detalhou nesta terça-feira, 23, os argumentos que levaram o Comitê de Política Monetária (Copom) a reduzir a taxa Selic de 14,50% para 14,25% ao ano na reunião da semana passada, mesmo diante de um cenário inflacionário considerado mais adverso. A ata mostra que a autoridade monetária optou por evitar mudanças bruscas na trajetória dos juros, avaliando que movimentos mais agressivos poderiam aumentar a volatilidade dos mercados e da atividade econômica.

Segundo o documento, o Comitê discutiu cenários alternativos que levariam a inflação de volta à meta ainda no atual horizonte relevante, mas concluiu que isso exigiria mudanças abruptas e de grande magnitude na taxa básica, seguidas por vários trimestres com inflação abaixo da meta.

Por essa razão, o BC decidiu privilegiar uma trajetória mais próxima daquela já embutida nas expectativas do mercado e na precificação dos ativos financeiros. Na avaliação dos diretores, esse caminho reduz oscilações desnecessárias na economia e permite que a inflação converja para a meta no primeiro trimestre de 2028, quando o horizonte relevante da política monetária já terá sido deslocado.

A ata também reforça que o cenário para a inflação piorou desde a reunião anterior. O Copom afirma que tanto os dados recentes do IPCA quanto as expectativas para 2026, 2027 e 2028 se deterioraram, enquanto o índice oficial de preços já ultrapassa o limite superior da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

Continua após a publicidade

Outro ponto enfatizado pelo Banco Central é a desancoragem das expectativas de inflação. Segundo o documento, em um ambiente em que agentes econômicos passam a projetar inflação persistentemente acima da meta, torna-se necessário manter uma política monetária mais restritiva por um período mais longo.

No cenário internacional, o Comitê voltou a destacar que a guerra no Oriente Médio elevou significativamente as incertezas. Além dos impactos já observados sobre petróleo e outras commodities, o BC afirmou que ainda é impossível dimensionar completamente os efeitos futuros do conflito, assim como os potenciais impactos do fenômeno El Niño sobre alimentos e energia.

Continua após a publicidade

Diante desse quadro, o Copom evitou sinalizar os próximos passos da política monetária. A ata reafirma que a magnitude do ciclo de calibração da Selic dependerá da evolução do cenário e que novas decisões serão tomadas conforme houver maior clareza sobre os efeitos da guerra e dos demais choques de oferta sobre a inflação.

O documento também voltou a cobrar previsibilidade da política fiscal. Para o Banco Central, disciplina nas contas públicas e continuidade das reformas estruturais contribuem para reduzir o prêmio de risco da economia e facilitam o processo de convergência da inflação à meta. O Comitê reiterou ainda que políticas fiscal e monetária devem atuar de forma harmoniosa.