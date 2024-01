As apostas do mercado para PIB, inflação, juros e dólar em 2024

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central estimam que o novo ano será de crescimento menor da economia, com continuidade na redução da taxa de juros, vigilância com a inflação e o dólar na casa dos 5 reais. As projeções estão no Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, 2, pelo Banco Central.

A previsão do mercado para o PIB é de 1,52% ao final de 2024 — sem alterações em relação ao último relatório divulgado em 2023. O índice representa uma desaceleração em relação a 2023, quando o crescimento ficou em 2,92% segundo a estimativa do Focus. A desaceleração da economia já pode ser vista no segundo semestre do ano passado e é com esse ritmo que o ano se inicia. O PIB do 3º trimestre teve variação tímida, de 0,1%, com agro em queda e os serviços estagnados.

O IPCA, índice oficial de inflação, deve terminar o ano em 3,90% de acordo com os analistas. O percentual, 0,01 ponto menor que o estimado no último boletim de 2024 está acima do centro da meta, de 3% para este ano. A projeção, no entanto, está dentro do teto da meta, que é de 4,5% para 2024.

Um ponto importante abordado no Focus é que 2024 deve ter uma pressão menor dos preços administrados, preços reajustados por índices ou pelo governo — como combustíveis. A estimativa para este ano é de 4,33%, enquanto que em 2023, os analistas estimaram que houve alta de 9,18%. Segundo a projeção no Focus, o IPCA ficou em 4,46% no ano passado, Em 2023, a meta foi ligeiramente maior: 3,25%, com o teto até 4,75%. O índice oficial de inflação será divulgado no dia 11 de janeiro pelo IBGE.

Apesar da inflação iniciar o ano acima do centro da meta, o mercado financeiro continua a apostar no processo de desaceleração da taxa básica de juros, a Selic. Segundo o Focus, os juros devem encerrar o ano em 9% — atualmente estão em 11,75%. O Comitê de Política Monetária volta a se reunir na última semana de janeiro, e há um indicativo da manutenção no ritmo de cortes, de 0,5 ponto.

Para o dólar, os analistas consultados pelo BC projetam que a moeda encerre o ano a 5 reais, o que indica uma depreciação da moeda brasileira. O dólar encerrou o ano de 2023 a 4,86 reais, o que representou uma apreciação de 8%.