As 100 empresas mais influentes do Brasil

No mundo dos negócios, influência é o poder que tem uma empresa de impactar o comportamento, as decisões e as percepções de diversos públicos de relacionamento, como clientes, fornecedores, colaboradores, investidores e a sociedade em geral. Essa influência se traduz de várias formas, desde a preferência por seus produtos ou serviços até a reputação da marca, a capacidade de inovação, o tamanho da empresa e o domínio de mercados.

A influência empresarial é o resultado de um trabalho árduo e consistente, construído ao longo de anos — ou mesmo décadas — de dedicação e excelência. Nesse aspecto, diferencia-se da influência quase sempre efêmera dos chamados influenciadores digitais, que muitas vezes conquistam milhões de seguidores por um golpe de sorte ou pela habilidade de utilizar as redes sociais.

Manter a influência no mundo dos negócios é um desafio permanente. As empresas precisam estar em constante evolução, adaptando-se às mudanças econômico-sociais, às novas tecnologias e às expectativas dos consumidores. Diversos exemplos ilustram a dificuldade de manter-se relevante. Gigantes como Blockbuster, Kodak e Atari dominaram seus mercados e exerceram enorme influência global em suas épocas, mas sucumbiram por não conseguir acompanhar as transformações de seu entorno.

Em reconhecimento ao papel fundamental que as empresas desempenham na economia e na sociedade, VEJA NEGÓCIOS, em parceria com o LIDE — Grupo de Líderes Empresariais, elaborou a lista das 100 Empresas Mais Influentes do Brasil. A lista — que utilizou os critérios de faturamento, rentabilidade, reputação, inovação, pioneirismo, liderança e políticas ESG — destaca companhias de diferentes setores que representam o que há de melhor no ambiente de negócios brasileiro. Estar nesse seleto grupo é um prêmio, mas representa também um desafio. As companhias mais influentes do país precisam manter um alto nível de desempenho para permanecer na lista. Em um ambiente empresarial dinâmico e cada vez mais competitivo, a influência é uma conquista contínua que exige dedicação, visão estratégica e um compromisso firme com a excelência em todos os sentidos.

Continua após a publicidade

As 100 empresas mais influentes do Brasil: Titãs

As 100 empresas mais influentes do Brasil: Líderes

As 100 empresas mais influentes do Brasil: Inovadoras

Publicado em VEJA, abril de 2024, edição VEJA Negócios nº 1