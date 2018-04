Arrecadação federal sobe 3,95% e tem melhor março desde 2015

A arrecadação do governo federal subiu pelo quinto mês consecutivo em março, mas desacelerou o ritmo de crescimento em relação aos primeiros meses do ano, em meio aos sinais ainda irregulares da atividade econômica.

Os impostos e as contribuições recolhidos no mês tiveram alta real de 3,95% sobre março do ano passado, a 105,659 bilhões de reais, informou a Receita Federal nesta terça-feira (24).

O resultado foi o mais forte para março desde 2015 (+110,538 bilhões de reais), mas veio abaixo de estimativa de 110 bilhões de reais, apontada em pesquisa Reuters junto a analistas.

Tanto em janeiro quanto em fevereiro, o desempenho da arrecadação havia sido bem mais expressivo, com alta de 10,12 e 10,67 por cento, respectivamente, sobre iguais períodos de 2017.

A principal contribuição para a arrecadação em março veio com Cofins/PIS-Pasep, com avanço de 10,16% na comparação com igual mês de 2017, a 21,416 bilhões de reais.

O Refis, programa de renegociação tributária, também seguiu ajudando o governo, somando 1,074 bilhão de reais no mês. Em março do ano passado, o parcelamento especial de dívidas tributárias rendeu 400 milhões de reais aos cofres públicos.

A Receita também informou que, no primeiro trimestre, a arrecadação teve crescimento real de 8,42%, a 366,401 bilhões de reais.

O governo prevê arrecadação mais forte este ano em função da retomada da economia, com expectativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) suba 3%, após alta de 1% em 2017.

O mercado, contudo, vem reduzindo suas projeções para a economia, após dados do início do ano virem abaixo do esperado em meio ao alto nível de desemprego e capacidade ociosa nas empresas.

Para 2018, a meta de déficit primário é de 159 bilhões de reais para o governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência), sendo que importantes medidas para dar folga a seu cumprimento, como a privatização da Eletrobras, ainda precisam de aprovação no Congresso Nacional.