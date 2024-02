Arezzo e Grupo Soma miram o mercado internacional após fusão

Anunciada na manhã desta segunda-feira, 5, a fusão das varejistas Arezzo&Co e Grupo Soma cria uma nova gigante do mundo da moda, com faturamento de 12 bilhões de reais e valor de mercado estimado em 13 bilhões de reais, atrás apenas da Renner. E, entre os objetivos do novo grupo — que ainda não foi batizado — está a conquista do mercado além das fronteiras do Brasil.

“Nos tornamos o maior grupo de moda da América Latina, e temos o sonho grande de aumentar o mercado internacional”, disse Alexandre Birman, atual CEO da Arezzo, em apresentação aos acionistas nesta segunda.

Algumas marcas dos grupos já tem presença em mercados internacionais e, por isso, os executivos planejam consolidar a presença das grifes brasileiras em outros países. No caso da Arezzo, marcas como Schutz e Alexandre Birman possuem um braço internacional e, no 3º trimestre de 2023, o mercado externo correspondeu a 160 milhões de reais (10%) da receita da empresa. Já o Soma aposta no mercado internacional por meio do FARM Global, que foi responsável por 137,8 milhões de reais (8,8%) do faturamento da companhia no terceiro trimestre.

Negociação

A fusão une sob uma mesma empresa as 20 marcas da Arezzo às 14 do Grupo Soma. Ao todo, as 34 marcas oferecem um portfólio de 559 lojas, 1.520 franquias e 22 mil funcionários. Segundo o comunicado das companhias, Alexandre Birman atuará como presidente da gigante. Já Roberto Jatahy, atual CEO do Soma, comandará as marcas femininas do grupo.

A transação deve ser realizada por meio da troca de ações. A Arezzo, na prática, vai incorporar o Soma, uma vez que deterá 54% dos papéis do novo grupo, enquanto o Soma fica com 46%. A previsão das empresas é que o negócio seja concluído em 2025.

Após a confirmação da fusão, ambas as empresas operam em baixa no pregão. Por volta das 13h, SOMA3 sedia 3,37%, enquanto ARZZ3 caia 1,40%.