Apple vai mostrar localização de quem ligar para emergência nos EUA

A Apple anunciou nesta segunda-feira um novo recurso que compartilha automaticamente a localização de usuários que acionarem o serviço de emergência dos Estados Unidos com o atendente da ligação. A novidade será disponibilizada com a atualização do iOS 12.

A Apple fechou uma parceria com a empresa de tecnologia RapidSOS para ceder as informações dos usuários de forma rápida e segura, de acordo com comunicado. O sistema da RapidSOS se integrará com o software existente nos centros de emergência do país americano.

Apenas a pessoa que responde ao chamado de emergência terá acesso aos dados de localização do usuário.

Segundo a Apple, o recurso pode diminuir o tempo de espera daqueles que precisam de resgate. Cerca de 80% das ligações aos serviços de emergência são realizadas por dispositivos móveis, de acordo com a empresa.

O iOS 12 será disponibilizado aos usuários a partir de setembro deste ano.