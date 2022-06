Apple agora ataca o mercado de crédito com empréstimo direto do iPhone

Mais uma novidade da Apple anunciada nesta semana. Desta vez, prometendo agitar o mercado financeiro. A atualização na carteira digital presente nos Iphones, a Apple Wallet, permitirá empréstimos e compras no crédito diretamente pelos celulares, sem a necessidade de vincular um cartão de empresas bancárias. O serviço Apple Pay Later, com a proposta de “compre agora, pague depois”, promete disputar em praticidade e instantaneidade com fintechs e bancos tradicionais digitalizados. A boa nova para os consumidores foi divulgada na Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC, na sigla original), em andamento até sexta-feira, 10. Não há previsão de lançamento do serviço no Brasil.

Em agosto de 2019, a Apple já havia lançado o seu próprio cartão de crédito, o Apple Card. Também não é novidade que a carteira digital dos iPhones permite o pagamento por aproximação, com o celular, sendo necessário vincular um de cartão crédito e/ou débito. O cerne do anúncio desta semana é a própria carteira digital funcionar como um serviço completo de compras e empréstimos. Na conferência, Corey Fugman, diretor sênior da Apple Wallet e Apple Pay, disse que o novo serviço vai permitir “a divisão do custo de uma compra em quatro pagamentos iguais distribuídos por seis semanas sem juros e sem taxas de qualquer tipo”.

A possibilidade de gerenciar apenas a carteira digital em todo o processo de uma compra, potencialmente, permitirá uma experiência sem muitos atritos ou steps. Se de fato atender as expectativas, o Apple Pay Later será uma forte concorrência na oferta de serviços financeiros no globo. A subsidiária, Apple Financing LLC, será responsável por supervisionar as verificações de crédito e empréstimos para o serviço. Segundo a Bloomberg, o negócio já possui licenças de empréstimo necessárias para o funcionamento. Os recursos do Apple Pay Later, por enquanto, estarão disponíveis para usuários dos EUA.

Em nota, a Apple Brasil disse que não há previsão de lançamento do serviço por aqui. Após o processo de licenciamento, a expectativa é que o serviço esteja disponível para todos os iPhone operando no novo sistema operacional, iOS 16. Isto é, para os novos celulares e aqueles que ainda suportam a nova atualização operacional. Durante a semana, a Apple também anunciou, dentre outros pontos, uma significativa reconfiguração nas telas de bloqueio dos celulares e no sistema de mensagens, incluindo a possibilidade de excluir mensagens já enviadas.