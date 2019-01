Apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 16h

A Mega da Virada deve pagar hoje 280 milhões de reais a quem acertar seis dezenas. Porém, para concorrer à bolada é preciso fazer o jogo até as 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 31.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pelo portal Loterias Online. O sorteio da 10ª edição da Mega da Virada acontece às 20h.

A aposta simples, com seis números, custa 3,50 reais. De acordo com a Caixa, a probabilidade de acerto da aposta de seis números é uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 15 números, aumenta para uma em 10 mil. Porém, o valor desse jogo chega a 17 mil reais.

Quem preferir jogar pela internet, há um valor mínimo de 30 reais para apostas. Quem tiver conta corrente na Caixa podem fazer jogos pelo computador, tabletou smartphoneutilizando o Internet Banking.

A Caixa orienta o apostador a preencher o verso do volante com nome completo, CPF e endereço. Com as informações, o volante se torna pessoal e intransferível. Caso não tenha identificação, o bilhete premiado vira um título ao portador, ou seja, a quem tiver o bilhete na mão.

A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, de seis números, o prêmio será dividido entre quem acertar cinco números, e assim sucessivamente.

Segundo a Caixa, caso a Sena saia para apenas um apostador, ele pode receber 1 milhão de reais por mês em rendimentos se investir o dinheiro na poupança. O valor é suficiente para comprar 140 apartamentos de 2 milhões de reais cada, ou ainda uma frota de mais de 37 helicópteros. O banco vai oferecer consultoria de investimentos aos ganhadores do prêmio.

Dono de duas casas lotéricas, uma no bairro da Mooca, na capital paulista e outra em Embu, na grande São Paulo, Pedro Caparroz afirma que o movimento cresceu 30% em dezembro deste ano devido à Mega da Virada.

Para trazer mais apostadores, ele investe na venda de bolões, que são jogos prontos com mais números que podem ser comprados em cotas por vários apostadores. Quem opta por esse jogo, recebe um comprovante individual do jogo e pode sacar o dinheiro caso tenha apostado nos números sorteados.

Como sacar

Caso tire a sorte grande, o apostador precisa ficar atento aos prazos para não perder o prêmio. O prazo é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. O saque pode ser feito tanto em agências bancárias quanto nas casas lotéricas.

De acordo com a Caixa, passado o prazo prescricional, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Em 2018, 266,6 milhões de reais deixaram de ser sacados e foram revertidos para o programa.

Para prêmios de menor valor, até 1.903,98 reais, o ganhador tem a opção de sacar o valor tanto nas lotéricas quanto nas agências da Caixa. Acima desse valor, o prêmio só pode ser retirado nas agências.