Apostador não busca R$ 22 mi e perde prêmio da Mega-Sena

Um apostador de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, teve a sorte de acertar as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio de 1º de setembro deste ano. Ele tinha direito a um prêmio de 22 milhões de reais, mas deveria sacar o dinheiro até esta sexta-feira, 30. Como ele não buscou a bolada dentro do prazo estipulado, perdeu o direito sobre ela.

O sorteio dessa Mega-Sena aconteceu em Santa Catarina e as dezenas sorteadas foram 08 – 18 – 23 – 37 – 42 – 58. Dois apostadores acertaram as seis dezenas: o de São Sebastião e um outro de Minas Gerais, que já sacou sua parte.

Segundo a Caixa Econômica Federal, não é comum que apostadores percam o prazo de saque de prêmios mais altos. Normalmente, isso acontece com quantias menores. A última vez que um grande prêmio não foi sacado pelo vencedor aconteceu há quatro anos.

Os prêmios não buscados até 90 dias após o sorteio são transferidos para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). De janeiro a maio, a Caixa repassou 128 milhões ao programa em prêmios não retirados dentro do prazo.

O próximo sorteio da Mega-Sena, que acontece neste sábado, 1º, deve pagar um prêmio de 6 milhões de reais.