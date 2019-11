Após recorde histórico, dólar fecha semana abaixo dos R$ 4,20

Na semana que bateu o recorde histórico, o dólar comercial operou estável e fechou esse sexta-feira, 22, em alta de 4,1929 reais na venda, ante taxa de 4,1927 reais da quinta-feira. No acumulado da semana, a moeda teve variação negativa de 0,01%. Na segunda-feira, a moeda americana bateu a marca dos 4,2061 reais na venda, maior valor já registrado.

Já o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, fechou em alta de 1,1%, aos 108.672 e alta de 2% no acumulado de segunda a sexta-feira, após duas semanas consecutivas de queda. Expectativa de acordo comercial entre China e Estados Unidos e o bom desempenho da Vale puxaram os ganhos.

A estabilidade no fim da semana foi motivada por tom positivo nos mercados globais, após dados melhores nos Estados Unidos e notícias sobre maior disposição dos governos de China e EUA de chegarem a um acordo comercial. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que um acordo comercial com a China está “potencialmente muito próximo”, e que ele está do lado tanto do povo de Hong Kong quanto do presidente Xi Jinping. Antes, em Pequim, Xi também disse que a China quer desenvolver um pacto comercial inicial com os EUA e vem tentando evitar uma guerra comercial, embora não tenha medo de retaliar quando necessário.

“Os comentários do presidente americano ajudam a manter a esperança de que um acordo preliminar entre EUA e China ainda possa ser feito neste ano”, observou o gestor Igor Lima, sócio na Galt Capital. Ele ressaltou que o presidente tem travado outras batalhas políticas, como o processo de impeachment, e muitas vezes a volta do foco para a questão da guerra comercial, de forma positiva, ajuda a aliviar a pressão sob ele.

O dólar subia frente a uma cesta de divisas no exterior, mas aqui a cotação teve menos fôlego. Para agentes financeiros, aumentam as chances de uma correção e queda do valor do dólar por aqui após a máxima.